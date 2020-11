Kitzbühel – Mit Argusaugen überwacht Kitzbühels Schwarzseereferent und Grünen-Gemeinderat Rudi Widmoser das bereits laufende Bauvorhaben rund um das Alpenhotel direkt am Schwarzsee. Aber auch viele Kitzbüheler blicken mit Sorge auf die Arbeiten an ihrem geliebten Naturjuwel. Bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend brachte nun Widmoser einen Antrag ein und schilderte auch seine Sorgen über die im Zuge der Bauarbeiten neu zu errichtende Zufahrt hinter dem Hotel zum öffentlichen Parkplatz.