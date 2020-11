Schlierenzauer will es ganz nach oben schaffen: In der Ruhe liegt nicht nur Kraft

Wenn der Tiroler weiter auf die durch Corona-Wolken getrübte Saison blickt, hat er eine Vision: „Mein Ziel ist, noch einmal ein Weltcupspringen zu gewinnen. Ich will es ganz nach oben schaffen!“ Denn, so Schlierenzauer vielsagend: Die Geschichte sei noch nicht zu Ende erzählt.

Das einstige Skisprung-Wunderkind (Premierensieg 2006 mit 16 Jahren) wartet nun seit fast sechs Jahren auf einen Triumph. Der letzte gelang am 6. Dezember 2014 in Lillehammer. Die Arbeit mit Mentor Werner Schuster trägt Früchte, betont der Fulp­mer. Als Vierter in Nischni Tagil (RUS) und Sechster am Berg-isel konnte er in der Vorsaison überraschen. Anstatt sich wie früher oft in (Material-)Details zu verzetteln, wirkt er derzeit abgeklärt und ruhig. „Ich habe meine sieben Zwetschgen beisammen.“