Neuer Kodex gegen Korruption für Öffentlichen Dienst

Der Öffentliche Dienst bekommt einen neuen Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention. Der knapp 50-seitige Kodex ist ein überarbeitetes Regelwerk gegen Korruption für die rund 530.000 öffentlich Bediensteten in Österreich. Er steht unter dem Leitsatz „Die VerANTWORTung liegt bei mir - EINE FRAGE DER ETHIK“. Dieser praxisnahe Überblick über dienst- und strafrechtliche Regelungen im Bereich der Korruptionsprävention wird am Mittwoch vom Ministerrat beschlossen.

Der Verhaltenskodex gilt für sämtliche Verwaltungsbereiche und Gebietskörperschaften Österreichs. „So bekommt der gesamte öffentliche Dienst - vom Lehrer, über die Polizistin bis zum Gemeindebediensteten - ein klares Regelwerk gegen Korruption in die Hand“, erläuterte Beamtenminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

„Mir ist besonders wichtig, dass die Bediensteten sich direkt angesprochen fühlen und gut mit dem Kodex arbeiten können, denn jede und jeder Einzelne muss sich proaktiv gegen Korruption stark machen. So tragen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem korruptionsfreien, funktionierenden öffentlichen Dienst in Österreich bei“, betonte Kogler. Der Vizekanzler verwies darauf, dass Korruptionsanfälligkeit nicht nur dem Ansehen des öffentlichen Dienstes schaden, sondern auch an den Fundamenten des Rechtsstaates rütteln und die Demokratie gefährden würde.