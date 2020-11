Match um Obmann im TVB Brixental geht ins Finale

Wer steht in Zukunft dem TVB Brixental vor? Diese Frage wird nächste Woche geklärt.

Kirchberg i. T. – Die Zeichen im TVB Brixental stehen auf Veränderung. Die beiden Kandidaten für den Obmann bringen sich schon seit einiger Zeit in Stellung. Bereits im Sommer gab es Reibungspunkte wegen einer Mitgliederbefragung und genau auf diese bezieht sich nun Willi Steindl, er möchte wie auch Toni Wurzrainer der neue Obmann des Verbandes werden.

„Ich bin froh, dass die derzeitigen Verantwortlichen des TVB Kitzbüheler Alpen Brixental unsere im Sommer durchgeführte Mitgliederbefragung nicht nur kritisiert haben, sondern deren Ergebnisse nun auch übernehmen wollen. Immerhin wurde jetzt hoch und heilig versprochen, die Anliegen und Wünsche der Mitgliedsbetriebe umzusetzen“, freut sich Willi Steindl über jüngste mediale Aussagen in diese Richtung. Allerdings, so Steindl weiter, „zweifle ich sehr an der Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit dieser Versprechen“.