Land sucht neuen Gesundheitsdirektor

Das Krisenmanagement soll in Tirol komplett neu aufgestellt werden, das Land stellte dafür am Dienstag die Weichen.

Schließlich stand vor allem die Landessanitätsdirektion im Mittelpunkt der Kritik, ihr wurden Fehleinschätzungen am Beginn der Corona-Pandemie in Tirol vorgehalten. Mit der Neustrukturierung wird sie künftig einer übergeordneten Gesundheitsdirektion unterstellt. Zu den weiteren Bereichen, die dann zur Gruppe Gesundheit gehören, zählen der Öffentliche Gesundheitsdienst, Gesundheitsrecht und Krankenanstalten, die Pflegeabteilung sowie die Landesveterinärdirektion.

Auch für das Krisenmanagementzentrum wird die Leiterfunktion öffentlich ausgeschrieben. Hinter den Kulissen wird allerdings bereits ein Name gehandelt: Elmar Rizzoli, der Chef des aktuellen Corona-Krisenstabs im Land. Rizzoli ist eigentlich Chef der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) in der Landeshauptstadt Innsbruck, die er in den vergangenen Jahren federführend aufgebaut hat. Derzeit hat ihn das Land allerdings von der Stadt Innsbruck für die Corona-Koordination „ausgeliehen“. Möglicherweise wechselt Rizzoli vollständig in den Landesdienst.