Luciles Mörder wollte Eltern Trauerkosten verweigern

Die Ermordung der französischen Austauschstudentin Lucile im Jänner 2014 in Kufstein mündete nun gestern am Oberlandesgericht (OLG) in einem allerletzten Justizakt gegen den im Oktober bereits rechtskräftig verurteilten Mörder. Der 43-jährige Fernfahrer aus Rumänien hatte nach seinem Schuldspruch im heurigen Juni nämlich vor dem Schwurgericht sofort Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Schuldspruch sowie den Zuspruch von Trauerschmerzensgeld und Begräbniskosten an Luciles Eltern erhoben. 14.277 Euro (davon 10.000 Euro Schmerzensgeld) hatte Anwalt Michael Hohenauer jeweils für die Hinterbliebenen einst vor den Geschworenen angemeldet.