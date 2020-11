Budgetauftakt in Nationalrat mit oppositioneller Kritik

Nicht nur der Voranschlag 2021 ist am Dienstag beim Budgetauftakt im Nationalrat in scharfer Kritik der Opposition gestanden, sondern die gesamte Regierung - natürlich mit Blick auf ihr Corona-Management, war es doch auch der erste Tag des zweiten Lockdowns. Die Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung gipfelte in einer teils untergriffigen Rede von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl - und umgehendem scharfen Tadel der Grünen Klubchefin Sigrid Maurer.

Ganz anders klang es dann bei FPÖ-Klubchef Herbert Kickl: Die Regierung habe „auf gesamter Linie versagt“, sie sei ein „einziges Verantwortungsflüchtlingslager“ - vor dem islamistischen Terror, Covid-19, Schulchaos und solider Budgetplanung -, zeige „null Prozent Verantwortung bei 100 Prozent Gehalt“. Das Budget nannte Kickl den „zahlenmäßigen Beweis für das Chaos, das sie in Österreich stiften“ - und Finanzminister Blümel den „jüngsten Demenzpatienten Österreichs“. Der wiederholten Aufforderung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), das zurückzunehmen, kam er nicht nach, er bekam einen Ordnungsruf. Einen zweiten trug ihm ein, dass er der Regierung vorwarf, in „ihren Sudelküchen“ Sozialabbau vorzubereiten.

Das wollte die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer so nicht stehen lassen: „Das Niveau, das sie hier zeigen, Herr Kickl, ist so unterirdisch im Vergleich zu anderen Fraktionen“, sagte sie. Kritik sei natürlich der Job der Opposition, aber so wie Kickl sie vorbringe, liege er „unter jeder Niveaugrenze, die es irgendwie geben kann in diesem Haus“. Kickls Rede sei nicht nur „beschämend“, sondern „doppelt beleidigend“ gewesen - für die Regierung, aber auch für Menschen, die in Flüchtlingslagern leben müssen, und „extrem diskriminierend“ gegenüber Menschen, die unter Demenz leiden. Dafür erhielt Maurer lange anhaltenden Applaus. Die stv. ÖVP-Klubchefin Gaby Schwarz forderte „mit Ablehnung und Entsetzen“ eine Entschuldigung Kickls bei den demenzkranken Menschen und ihren Angehörigen.