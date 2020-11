Paar in Indien lässt Mädchen für magisches Ritual töten

Ein kinderloses Paar hat in Indien nach Polizeiangaben ein siebenjähriges Mädchen töten lassen, um seine Leber in einem Ritual schwarzer Magie zu essen. Die beiden hätten gehofft, dadurch selbst ein Kind zeugen zu können, sagte ein Polizeimitarbeiter am Dienstag. Der Mann habe zugegeben, in einem okkulten Buch von dem Ritual gelesen zu haben.