Münchener Volkstheater will Neubau im Herbst 2021 eröffnen

Noch ist es eine Baustelle, aber langsam können Kisten und Koffer gepackt werden: Das Münchner Volkstheater will im Mai 2021 nach fast 40 Jahren in seinen Neubau im Schlachthofviertel ziehen. Im Oktober will Intendant Christian Stückl das Haus, für das die Stadt rund 131 Mio. Euro ausgibt, mit einer ersten Aufführung eröffnen. Kosten und Bauzeit seien trotz Pandemie im Plan, berichtete Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag bei einer Begehung.