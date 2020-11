Weiße Giraffe in Kenia mit Sender versehen

In Kenia haben Tierschützer die weltweit einzig bekannte weiße Giraffe zum Schutz mit einem Sender versehen. Der GPS-Peilsender sei an einem der Hörner des Männchen festgemacht worden und werde stündlich den Standort des Tiers an die Ranger durchgeben, teilte das Ishaqbini Hirola Schutzgebiet am Dienstag mit. Somit könne man „dieses einzigartige Tier vor Wilderern schützen“. An dem Einsatz beteiligte sich die kenianische Wildparkbehörde (KWS).