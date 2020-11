Johnson bleibt trotz negativem Corona-Test in Quarantäne

Der britische Premier Boris Johnson bleibt trotz eines ersten negativen Corona-Testergebnisses in Quarantäne. „Er wird, den Regeln entsprechend, weiter in Selbstisolation bleiben“, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag in London. Johnson hatte sich am Sonntagabend in Quarantäne begeben, nachdem ein Abgeordneter, den er am Donnerstag getroffen hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war.