Thiem besiegt Nadal - Bei ATP-Finals vor Halbfinaleinzug

Dominic Thiem hat am Dienstag nach starker Leistung den Weltranglistenzweiten Rafael Nadal besiegt. Der US-Open-Sieger steht nach dem zweiten Matchgewinn in der Gruppe „London 2020“ bei den Tennis-ATP-Finals vor dem Einzug ins Halbfinale. Thiem rang Nadal nach 2:26 Stunden mit 7:6(7),7:6(4) nieder. Besiegt Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (GRE) im zweiten Spiel Andrej Rublew (RUS), dann darf sich Thiem schon am Dienstag über die neuerliche Halbfinal-Teilnahme freuen.