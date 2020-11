Spanien fügte Deutschland historische 0:6-Pleite zu

Spanien hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag eine historische Pleite zugefügt. Die Spanier führten die Deutschen zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase in Sevilla mit 6:0 (3:0) vor und schnappten sich den Gruppensieg sowie das Ticket zum Finalturnier. Zuletzt hatte das DFB-Team 1931 mit 0:6 gegen Österreich so hoch verloren.