Thiem in Topform: Zwei-Satz-Sieg über Nadal, Kurs Halbfinale

Ein großartiger Dominic Thiem hat am Dienstag bei den ATP Finals als erster das Halbfinal-Ticket gelöst. Der 27-jährige US-Open-Sieger bezwang im zweiten Gruppenmatch beim „Masters“ in London den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal nach 2:26 Stunden mit 7:6(7),7:6(4). Im darauf folgenden Spiel unterlag der Russe Andrej Rublew dem griechischen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (GRE) nach einem vergebenen Matchball 1:6,4:6,6:7(6) und machte damit den Weg frei für Thiem.

Während US-Open-Champion Thiem damit nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden kann und zum Abschluss der Gruppe „London 2020“ am Donnerstag gegen Rublew keinen Druck mehr hat, benötigt Nadal ebenfalls am Donnerstag gegen Tsitsipas einen Sieg, um ins Halbfinale vorzustoßen.

Vorjahres-Finalist Thiem hat nun nach Roger Federer (SUI) und Novak Djokovic (SRB) vor einem Jahr in London auch den dritten Superstar der Tennis-Szene beim ATP-Saison-Showdown geschlagen. Für Thiem war es im 15. Duell mit der spanischen Tennis-Legende der sechste Sieg. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Top-3-Spieler in der Halle überhaupt.

„Generell war es echt ein super Match, es hat alles gepasst heute“, freute sich Thiem in der Zoom-Video-Pressekonferenz. Besonders glücklich sei er über seine Rückhand. Diese habe er in der Corona-Auszeit sehr viel trainiert. „Das zahlt sich jetzt richtig aus. Das sind Sachen, die mich richtig glücklich machen, weil man da sieht, wie sich die harte Arbeit eben auszahlt.“

Auch wenn es schon der sechste Sieg bei neun Niederlagen gegen den 20-fachen Major-Sieger Nadal war: Es bedeutet Thiem nach wie vor besonders viel, gegen einen der „big three“ zu triumphieren. „Es ist immer noch ein Riesenprivileg gegen diese Leute zu spielen, weil es einfach die drei besten Spieler aller Zeiten sind“, streute Thiem Nadal, Federer und Djokovic Rosen. „Je mehr Matches ich gegen die spiele, desto besser ist das für mein Spiel, weil, sich mit denen zu matchen, ist wahrscheinlich das beste Training, was es gibt.“ Besonders, weil Nadal eine starke Performance lieferte. „Solche Matches sind Gold wert fürs Selbstbewusstsein, fürs ganze Spiel, deshalb war es ein guter Tag.“

Thiem hat erstmals zweimal in Folge gegen Nadal gewonnen. Nach dem Viertelfinale bei den Australian Open (7:6,7:5,4:6,7:6) im vergangenen Jänner nun wieder zweimal im Tiebreak, das sind fünf aus fünf Tiebreaks gegen einen mental so starken Nadal. „Das würde ich nicht überbewerten“, meinte Thiem dazu. „Es kommen sicher Tiebreaks, die ich verlieren werde.“ Zudem habe er auch Glück gehabt.

Das Match verlief von Beginn an hochklassig, ausgeglichen und umkämpft. Lange Rallyes, Stopps und Gegenstopps sowie keine einzige Breakchance bedeuteten nach 57 Minuten ein fast erwartetes Szenario: Tiebreak. In diesem geriet Thiem mit 2:5 in Rückstand. Er glich auf 5:5 aus, ermöglichte nach einem Doppelfehler zum 5:6 aber den ersten Satzball Nadals. Als Nadal auch seine zweite Chance bei 7:6 nicht nutzen konnte, war es Thiem, der nach 72 Minuten den ersten Durchgang mit 9:7 im Tiebreak für sich entschied.