29-Jähriger bedroht Ex-Chef in Obersteiermark mit dem Tod

Ein 29 Jahre alter Italiener hat am Dienstag in der Obersteiermark seinen früheren Chef, einen 51-jährigen Gastronomen, mit dem Umbringen bedroht und auch angekündigt, dessen Lokal niederzubrennen. Der Italiener, der vor zwei Wochen entlassen worden war, wurde in seiner Wohnung in Bruck an der Mur festgenommen. Nachdem er auf die Dienststelle gebracht worden war, randalierte er in der Arrestzelle, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.