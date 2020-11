Kongo frei von Ebola

Der zentralafrikanische Kongo ist offiziell frei von der gefährlichen Krankheit Ebola. Das Gesundheitsministerium erklärte am Mittwoch den inzwischen elften Ebola-Ausbruch in der jüngeren Geschichte des Landes für beendet. Der erste Fall des Ausbruchs in der westlichen Provinz Equateur war am 1. Juni diesen Jahres bekannt gegeben worden. Insgesamt sind dem Ministerium zufolge 130 Menschen an Ebola erkrankt, darunter 119 bestätige Fälle, und 55 gestorben.