U-Ausschuss übersiedelt in die Nationalbibliothek

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss wird aufgrund der Coronapandemie an einem neuen Ort abgehalten: In einer Sonderpräsidiale wurde am Mittwoch beschlossen, ins Camineum der Nationalbibliothek auszuweichen, wie dies Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) vorgeschlagen hatte. Medienvertreter finden im Pavillon Bibliothekshof Platz. Auch andere große Ausschüsse des Nationalrats sollen vorläufig dort abgehalten werden, berichtete die Parlamentskorrespondenz.