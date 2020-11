Aufatmen: Fieberbrunn erhielt erste Rate für Millionen-Deal

Fieberbrunn –Aufatmen in der Marktgemeinde Fieberbrunn: Die in Deutschland angesiedelte Mladenov GmbH des bulgarischen Bauunternehmers Nedko Mladenov hat eine erste Anzahlung von 350.000 Euro für das rund 38.000 Quadratmeter große Tragstätt-Grundstück geleistet, welches sich im Besitz der Gemeinde befindet. Bis zum 31. Mai 2021 muss allerdings der Restbetrag von 3,55 Mio. Euro bei der Gemeinde eingetroffen sein. Ebenso wie Sicherheiten, Genehmigungen und Einreichungen.

Wie berichtet, sollen auf der riesigen Fläche nämlich mindestens ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit 300 Betten sowie 10 bis 12 Chalets mit insgesamt 50 Betten entstehen. Damit wäre es einer der größten Hotelkomplexe in Tirol. Betrieben werden soll das Großhotel dann von der Marriott-Kette, was Astner auf Anfrage auch bestätigt.

Allerdings hat es in den vergangenen zwei Jahren nicht nur Kritik an dem Projekt und der Gemeinde selbst wegen ihrer Zugeständnisse bezüglich der Zufahrt und der Übernahme der Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen gegeben, sondern es ist auch immer wieder zu Verzögerungen bezüglich der Anzahlung für den Millionen-Deal gekommen. So recht schien kaum mehr jemand an das Geschäft zu glauben.