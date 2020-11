Absagen und neue Wege: Volkslanglauf in Tirol in Corona-Zeiten

Innsbruck – Da morgen in Seefeld die erste (Snowfarming-)Strecke eröffnet wird, taucht die Frage auf: Wie steht es um die großen Volkslangläufe in Tirol in Zeiten der Corona-Pandemie?

▶️ Dolomitenlauf in Osttirol (21.–24.1.): Zwischen den zahlreichen Absagen stellt TVB-Obmann Franz Theurl klar: „Wir halten an unseren Veranstaltungen fest.“ Heißt so viel wie: Die 51. Auflage des Osttiroler Langlauf-Events findet statt. Das Konzept steht als „Plan B“ bereits fest: Die Bewerbe werden im Biathlonzentrum von Obertilliach ausgetragen. Dabei kann jeder Teilnehmer individuell bei einem Einzelstart in die Bewerbe gehen, die Startblocks sind zudem auf 300 Teilnehmer beschränkt. Vorausgesetzt, die aktuellen Verordnungen lassen das auch zu. „Wir haben jetzt ein Konzept und wollen es nutzen, dass der Trend zum Langlaufen gerade in Zeiten der Pandemie so groß ist. Wir sind flexibel und passen uns an“, ergänzt Theurl, auch das Skitourenfestival (28.–31.1.) findet statt.