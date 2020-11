Transition-Filmfestival startet im Lockdown Onlineausgabe

Für 4,90 Euro pro Werk werden Lebenswelten queerer Menschen in den Fokus gerückt - vom Dokumentarfilm „March for Dignity“, bei dem Regisseur John Eames die LGBTIQ-Bewegung in Georgien porträtiert, bis zu Starr Wus Drama „The Story of the Stone“, mit dem der Regisseur die Schwulenszene Taipehs ins Zentrum stellt. Gemeinsam ist allen Werken, dass sie im Rahmen von Transition ihre Österreichpremiere feiern.