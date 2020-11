Digitale „Live“-Formate an Schulen „mit Augenmaß“

Digitale „Live“-Formate wie Videokonferenzen sollen an den AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Polytechnischen Schulen „mit Augenmaß“ eingesetzt werden. Das hat das Bildungsministerium den Schulen in einem Schreiben mitgeteilt. Die Schüler sollten „nicht durchgehend viele Stunden am Stück in Online-Sessions verbringen“. Dazwischen brauche es auch Phasen, in denen die Schüler selbstständig an ihren Aufgaben arbeiten.