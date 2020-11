EU-Kommission fordert Ende der Blockade des EU-Budgets

Nach dem Veto von Ungarn und Polen gegen das EU-Budget fordert die EU-Kommission dringend eine Lösung, damit die EU-Gelder und Corona-Hilfen 2021 pünktlich fließen können. „Wir brauchen eine schnelle Einigung auf alle Elemente des 1,8 Billionen Euro schweren EU-Pakets zur wirtschaftlichen Erholung, um die Realwirtschaft unterstützen zu können“, so Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel. Ungarn hatte sein Veto mit Verweis auf die Migrationspolitik begründet.

Der Streit, der die EU in eine tiefe Krise gestürzt hat, soll am Donnerstag Thema einer Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs werden. Polen und Ungarn hatten am Montag aus Protest gegen eine neue Regel zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen einen entscheidenden Budgetbeschluss blockiert. Mehrere EU-Staaten riefen die Regierungen in Warschau und Budapest auf, ihr Veto fallenzulassen. Beide Regierungen halten aber daran fest.