Auch in der Nazizeit wurde versichert – aber regimetreu

Doch die Vergangenheit lagerte in 34 Archivkisten im Keller. Der Historiker Nikolaus Bliem hat sie gesichtet, verdichtet und gewichtet. Daraus ist dann seine Diplomarbeit entstanden, jetzt liegt die aufgearbeitete Geschichte der Tiroler Versicherung auch in Buchform vor. In der NS-Zeit hielt sie in ihrem Geschäftsbereich einen Marktanteil von 60 bis 80 Prozent im ländlichen Raum. Dirk Rupnow, Professor für Zeitgeschichte an der Uni Innsbruck, hat die Aufarbeitung wissenschaftlich begleitet.