Irans Außenminister lobt Biden

Der iranische Außenminister betonte, er kenne Biden seit mehr als 30 Jahren und habe ihn auch während seiner eigenen Funktion als UN-Botschafter (2002 bis 2007) in New York persönlich getroffen. Zarif sieht eine realistische Chance auf eine Einigung mit dem künftigen US-Präsidenten im Streit um das iranische Atomprogramm.

Die US-Botschafterin bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wies solche Pläne am Mittwoch bei einer IAEA-Sitzung in Wien zurück. Sie warf Teheran Erpressung vor, weil das Land vergangene Woche begann, neue Urananreicherungstechnologie einzusetzen. Teheran löse mit seinem Vorgehen keinerlei Probleme und werde auch nicht das Aufheben von Sanktionen erreichen. Die Ausrüstung sei in dem Atomabkommen nicht vorgesehen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi in Wien.