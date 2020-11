Wien fordert Kündigungsschutz für säumige Mieter bis Sommer

Wiens Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) fordert vom Bund einen Kündigungs- bzw. Delogierungsschutz für Mieter, die infolge der Coronakrise in Zahlungsverzug sind. Dieser soll für alle Mietrückstände gelten, die bis Juni 2021 entstehen, sagte Gaal gegenüber der APA. Eine entsprechende Regelung im Zuge des Lockdowns im Frühjahr, die sich auf einen Zeitraum bis zum heurigen Juni bezogen hat, sei viel zu knapp bemessen und müsse verlängert werden.

„Die Bundesregierung muss nun im zweiten Corona-Lockdown rasch dafür sorgen, dass Menschen in dieser schwierigen Ausnahmesituation nicht ihre Wohnung verlieren. Drohende Obdachlosigkeit muss in dieser Zeit, in der alle bestmöglich zum Zuhause-Bleiben aufgerufen sind, um jeden Preis verhindert werden“, drängte die Stadträtin: „Leider herrscht hier seitens der Bundesregierung bisher fatale Untätigkeit.“