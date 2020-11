Schriftsteller Charles Yu mit National Book Awards geehrt

Der Schriftsteller Charles Yu ist in der Nacht auf Donnerstag mit dem National Book Award geehrt worden. Der Japaner erhielt den US-Buchpreis bei der Online-Gala in New York für seinen Roman „Interior Chinatown“. In der Kategorie Sachbuch wurden Tamara und Les Payne für „The Dead are Arising. The Life of Malcom X“ ausgezeichnet.