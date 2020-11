„Zauberflöten“-Bühnenvorhang von Chagall versteigert

Ein 20 Meter hoher Bühnenvorhang, den der Künstler Marc Chagall (1887-1985) einst für eine Inszenierung der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart an der Metropolitan Oper schuf, ist in New York versteigert worden. Das 1967 entstandene Stück habe rund 990.000 Dollar (etwa 835.000 Euro) eingebracht und damit etwa doppelt so viel wie im Vorfeld erwartet, teilte das Auktionshaus Bonhams am Mittwoch mit.