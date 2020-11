Obduktion soll nach Mordalarm in Meidling Klarheit bringen

Die mögliche Bluttat in der Sechtergasse in Wien-Meidling am Mittwochnachmittag ist weiterhin rätselhaft. Am Donnerstagvormittag war die Identität des Opfers immer noch unklar. Auch ob der Mann jüngeren Alters tatsächlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, stand noch nicht eindeutig fest. Dies sollte aber die Obduktion klären, die bestenfalls „heute oder morgen“ stattfindet, wie Polizeisprecherin Barbara Gass sagte.