Rapper Roddy Ricch Doppelsieger bei Apples Musik Awards

Apple will nach eigenen Angaben „die besten und wagnisreichsten Musiker des Jahres“ und ihren „Einfluss auf die globale Kultur“ würdigen. In den Kategorien „Künstler des Jahres“ (Sieger diesmal: Lil Baby), „Songwriter des Jahres“ (Taylor Swift) und „Künstlerischer Durchbruch des Jahres“ (Megan Thee Stallion) habe eine Redaktion aus Experten und Trendsettern gewählt. Die Auszeichnungen für das „Album des Jahres“ („Please Excuse Me For Being Antisocial“ von Roddy Ricch) und den „Song des Jahres“ („The Box“ von Roddy Ricch) basierten „auf Streaming-Daten und spiegeln wider, was Abonnenten von Apple Music in diesem Jahr gehört haben“, hieß es.