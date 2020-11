Kalender für 2021: Auch das Schützenleben folgt dem Jahreslauf

Innsbruck – Es soll eine Bilanz sein, aber auch ein Blick in die Zukunft: Der unlängst erschienene Tiroler Schützenkalender für das Jahr 2021 firmiert unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“. Er zeichne ein Bild von der Beteiligung der Schützen an den Veranstaltungen im Jahreslauf, teilte der Bund der Tiroler Schützenkompanien in einer Aussendung mit. Der Kalender „gibt aber auch kurze Akzente zu aktuellen und kommenden Themen“.