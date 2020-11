Land öffnet Fördertopf für regionale Schlachtstellen in Tirol

Vor diesem Hintergrund ist in Fließ (Ortsteil Neuer Zoll) der Ausbau einer bestehenden Schlachtstätte geplant, die Investitionskosten fliegen bei 2,3 Mio. Euro. „Betreiber wird ein Gemeindeverband sein. Etwa zwei Drittel der 30 Gemeinden im Bezirk haben Interesse bekundet“, schilderte Bürgermeister Hans Peter Bock. Ihm ist wichtig: „Für die Tiere soll es möglichst stressfreie Schlachtungen geben. Nicht nur weil wir ein Natura-2000-Gebiet sind.“

Das Land unterstützt neben dem Fließer Schlachthof zwei weitere Projekte – in Wenns und in Ehenbichl – mit insgesamt 1,24 Mio. Euro. Während im Pitztal eine zentrale Drehscheibe für Qualitätsfleisch aufgebaut werden soll, wird in Ehenbichl eine Marke unter dem Motto „Geboren, aufgewachsen, geschlachtet und verarbeitet im Außerfern“ entwickelt.