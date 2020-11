Schule polarisiert laut Umfrage, Zufriedenheit mit Lehrern

Das Thema Schule polarisiert die Bevölkerung stark: 45 Prozent gaben laut Erhebungen von TQS Research & Consulting eine sehr hohe oder eher hohe Belastung aufgrund des Distance Learnings an. Gleichzeitig ist die Umstellung auf Fernunterricht jene Maßnahme, die trotz hoher Betroffenheit vieler Menschen als am wenigsten wirksam im Kampf gegen die Corona-Pandemie eingestuft wird. Mit den Lehrern ist man aber überwiegend zufrieden.

„Die Maßnahmen der Einschränkungen in der Schule werden kritisch beurteilt, die Leistung der Schulen funktioniert aber offenbar gut“, bewertet Dieter Scharitzer, Assistenzprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien, die Daten. Sein Institut TQS Research & Consulting hat dafür 1.000 erwachsene Österreicher am 16. November, also nach der Verkündung und unmittelbar vor Inkrafttreten des Lockdown, befragt. Unter ihnen waren auch etwas mehr als 300 Eltern.