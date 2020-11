Zwei Pferde im Burgenland schwer verletzt

Pferdebesitzer im Bezirk Mattersburg haben in den vergangenen Wochen an zwei Tieren schwere Verletzungen bemerkt. Eine Kaltblutstute wies Verletzungen im Genitalbereich auf, eine Norikerstute verlor aufgrund einer Hornhautverletzung ein Auge, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag einen Bericht der „Kronen Zeitung“.