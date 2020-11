Beratungsstelle Evita in Kufstein und Wörgl: „Frauenpolitik findet nicht statt“

Kufstein – Die Politik habe man damals nur schwer von der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung überzeugen können, erinnert sich Katharina Moritz, stv. Obfrau der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Evita. „Heute zweifelt niemand mehr daran.“ 20 Jahre werden nun schon in Kufstein – seit Juli auch in Wörgl – Hilfesuchende unterstützt. Feiern kann man so ein Jubiläum aber schwer – immerhin geht es um belastende Themen. 312 Klientinnen konnte das Team aus Psychologinnen, Pädagoginnen und Rechtsanwältinnen vergangenes Jahr betreue­n – 29 Prozent davon waren Opfer von Gewalt (physisch, psychisch, sexuell). „Wir unterstützen, beraten und geben den Frauen Mut, den ersten Schritt zu machen“, fasst Moritz das umfangreiche Angebot zusammen.