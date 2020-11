Also keine Gehaltserhöhung? „In kaum einem Jahr wäre eine Null-Lohnrunde so gut argumentierbar gewesen wie in diesem. Hunderttausende haben einen Verlust bis hin zur Existenzbedrohung. Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben jedes Gehalt in voller Höhe pünktlich überwiesen bekommen. Und Kurzarbeit gibt es für sie auch nicht“, antwortet der ÖVP-Politiker. „Ein sicherer Arbeitsplatz muss in der Krise etwas wert sein.“