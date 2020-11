Wien – Der harte Lockdown gilt seit einigen Tagen – und er soll dazu dienen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Es gibt Ausgangsbeschränkungen – mit Ausnahmen, die jedoch Fragen aufwerfen. Darf einer, der in Wien wohnt, seine Eltern und Geschwister in Tirol besuchen? Die Antwort aus dem Gesundheitsministerium: „Einzelne nahe Angehörige dürfen einzeln auch dann besucht werden, wenn sie in anderen Bundesländern leben.“