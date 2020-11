Ein Pflegefall der ganz anderen Art: Personal stößt an seine Grenzen

Innsbruck – Für viele Bedienstete im Pflegebereich ist der Belastungs-Zenit längst überschritten. Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren. Bei den Betroffenen, aber insbesondere auch bei jenen, die unter massiv erschwerten Hygienevorschriften zu arbeiten haben. Wer neun und mehr Stunden nahezu pausenlos eine Maske tragen muss, bekommt das im wahrsten Sinne des Wortes zu spüren, wie Margit Luxner, Vorsitzende des Bereichs Gesundheit und Soziales in der GPA-djp Tirol, bestätigt: „Das ist ein Horror. Wir haben offene Stellen hinter den Ohren und an der Nase.“ Der Pflege- und Sozialbereich steht an vorderster Front. Auch weil er in der täglichen Arbeitsroutine hauptsächlich mit den Risikogruppen konfrontiert ist.