Arbeiterkammer wegen Nachtschicht im Clinch mit Loacker in Heinfels

Heinfels – Nachtschicht ist nicht gleich Nachtschicht: Aus arbeitsrechtlicher Sicht macht es einen Unterschied, ob nur in bestimmten Wochen – also in Form einer rotierenden Schicht – zwischen 22 und 6 Uhr gearbeitet wird oder ob das ständig und ausschließlich so ist. Je nach Fall gebühren Zuschläge von 30 oder 50 Prozent zum Lohn.