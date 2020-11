Koalitionäre Nadelstiche um Kinderbetreuung in Tirol

Die Grünen fordern einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz in jeder Gemeinde. Die ÖVP bleibt zurückhaltend.

Und so wurde gestern im Landtag – dort hatten die Grünen die Vereinbarkeit von Familie/Beruf zum Thema der Aktuellen Stunde ausgerufen – auch sichtbar, dass sogar die Koalitionspartner VP und Grüne hier mitunter noch recht unterschiedliche Zugänge und Lösungsansätze verfolgen. Auch wenn sich beide nicht auf offener Bühne mit dem verbalen Vorschlaghammer bearbeiteten, so waren gezielt gesetzte Nadelstiche sehr wohl spür- und hörbar.

Es braucht eine mutige Weiterentwicklung in der Kinderbetreuung.

So etwa, als LA Stephanie Jicha postulierte, dass das „Angebot nicht mit der Realität“ zusammenpasse. Insbesondere bei der Nachmittagsbetreuung. Und so forderte Jicha einen Rechtsanspruch auf eine ganzjährige, ganztägige und wohnortnahe Kinderbetreuung für alle Familien ein.

Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider hielt ob der Forderung den Grünen den Spiegel vors Gesicht. Wo seien denn die Grünen gewesen, als SP und Liste Fritz derartige Anträge eingebracht hätten? Wieso halte denn die türkis-grüne Bundesregierung an einer formalen „Öffnung“ der Schulen im Lockdown fest? Die Antwort, so Haselwanter-Schneider: „Damit es eben jetzt keinen Rechtsanspruch auf die Sonderbetreuungszeit gibt.“ Die SPÖ sprang auf den Zug auf. Zwar seien Verbesserungen erzielt worden, jedoch im „Schneckentempo“, wie es LA Claudia Hagsteiner ausdrückte. Nach wie vor mangle es Tirol an Kinderkrippen, Horten und ausreichender Ferienbetreuung. Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) forderte sie auf, den „Turbo zu zünden“.