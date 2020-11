Die OECD rät: Mehr testen und nachverfolgen, besser isolieren

Paris – Zusätzliche Betten waren recht schnell aufgestellt, zusätzliches qualifiziertes Gesundheitspersonal allerdings nicht. Und genau das habe sich in der ersten Welle der Corona-Pandemie als große Schwäche in vielen europäischen Staaten herausgestellt. Hier müsse noch massiv investiert werden bzw. sollten Personalreserven verfügbar sein, rät die OECD in ihrem gestern in Paris veröffentlichten Bericht „Health at a Glance in Europe“. Österreich hat ausreichend Betten, ausreichend Ärzte, schneidet bei den Pflegekapazitäten aber etwas weniger gut ab, ist dem Bericht zu entnehmen.