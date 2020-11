Kinigadner im TT-Interview: „Der Motorsport spart sich endlich gesund“

Kinigadner: Vor dem fürchten wir uns ein wenig. Mit Binder und Oliveira haben wir zwei „Hot-Shots“, an denen werden wir noch viel Spaß haben. Aber sie sind jung, da kann man nicht sofort eine Konstanz erwarten. Mit Danilo Petrucci (Ducati, Anm.) bekommen wir einen 30-jährigen Routinier, der viel Ruhe reinbringen könnte. Aber auch er wird sich an unser Bike erst gewöhnen müssen.

Kinigadner: Wir schließen am Wochenende eine sehr gute Saison ab, keine Frage. Was immer noch wehtut, ist die Tatsache, dass wir heuer zweimal in Spielberg vor leeren Rängen gefahren sind. Ohne Corona hätten wir 400.000 Zuschauer begrüßt. Was Corona betrifft, ist die MotoGP im Großen und Ganzen verschont geblieben.