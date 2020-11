EU weitet Weißrussland-Sanktionen auf Unternehmen aus

Die EU will ihre Sanktionen im Weißrussland-Konflikt auf den Wirtschaftsbereich ausweiten. Die EU-Außenminister einigten sich am Donnerstag darauf, die Strafmaßnahmen auf „Institutionen, Unternehmer und Firmen“ auszudehnen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag.