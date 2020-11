Kurz fordert Rechtsstaatlichkeit als Basis für EU-Gelder ein

Die Europäischen Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstagabend bei einem Videogipfel nicht nur die aktuelle Corona-Situation in der EU. Bei dem virtuellen Treffen geht es auch über den von Ungarn und Polen blockierten 1,8 Billionen Euro schweren EU-Corona-Wiederaufbauplan. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bezeichnete vor dem Videogipfel „Reformen und Rechtsstaatlichkeit“ als „Basis“ für die Auszahlung von EU-Geld.

„Jetzt wird in der EU sehr viel Steuergeld in einem noch nie da gewesenen Ausmaß in Anspruch genommen. Es wird aber nur dann europäisches Geld fließen, wenn Reformen durchgeführt werden und die Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird“, betonte Kurz. Der Bundeskanzler sprach sich zudem gegen Kompromisse und für eine genaue Kontrolle aus, „wofür das Geld in weiterer Folge ausgegeben wird“.