EU-Gipfel zu Budgetblockade und Corona gestartet

Der EU-Videogipfel hat am Donnerstagabend mit dem Konflikt mit Polen und Ungarn begonnen. Der Gipfel widme sich zuerst dem mehrjährigen EU-Finanzrahmen und der Rechtsstaatlichkeits-Konditionalität, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel mit. Ungarn und Polen hatten am Montag ihre Zustimmung zum 1,8 Billionen Euro schweren EU-Corona-Wiederaufbauplan verweigert. Grund ist der geplante Rechtsstaatsmechanismus, der vor allem die beiden Länder treffen könnte.

Denn Budapest und Warschau stehen in der EU seit Jahren wegen der Einschränkung demokratischer Grundwerte und der Unabhängigkeit der Justiz am Pranger. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bezeichnete vor dem Videogipfel „Reformen und Rechtsstaatlichkeit“ als „Basis“ für die Auszahlung von EU-Geld. „Jetzt wird in der EU sehr viel Steuergeld in einem noch nie da gewesenen Ausmaß in Anspruch genommen. Es wird aber nur dann europäisches Geld fließen, wenn Reformen durchgeführt werden und die Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird“, betonte Kurz. Der Bundeskanzler sprach sich zudem gegen Kompromisse und für eine genaue Kontrolle aus, „wofür das Geld in weiterer Folge ausgegeben wird“.