Menschenknochen in Berlin: Hinweise auf Kannibalismus

Nach dem Fund von Überresten eines seit mehr als zwei Monaten vermissten Mannes aus Berlin gibt es Hinweise auf Kannibalismus. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, Martin Steltner, am Donnerstagabend auf Nachfrage. Zuvor berichteten „Bild“ und „B.Z.“, dass es den Verdacht gebe, der Vermisste sei Opfer eines Kannibalen geworden. Der Tatverdächtige kam am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu weiteren Einzelheiten nicht äußern.