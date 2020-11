„Not auch in Tirol größer“: Sternenhimmel hilft rasch

Innsbruck – Das heurige Corona-Jahr hat alle bewegt und viele schwer getroffen. Gerade vor Weihnachten wird persönliche Not noch offensichtlicher, gerade auch für die Betroffenen selbst – und noch größer als sonst ist in diesen Wochen auch die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung, gerade auch bei vielen hilfsbereiten Tirolerinnen und Tirolern.

Das Geld geht an das „Netzwerk Tirol hilft“, das ohne jegliche Verwaltungskosten das Geld an Betroffene von besonderen Schicksalsschlägen auszahlt. Die alljährlich im Dezember stattfindende große Gala zugunsten des „Tiroler Sternenhimmels“ musste heuer wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, leider ebenso Veranstaltungen von Vereinen, die den Erlös dann an die Aktion weiterreichen. Umso mehr sind Unternehmen und auch die Leserinnen und Leser der TT dazu aufgerufen, ihr Herz zu öffnen und Menschen zu helfen, denen es nicht gut geht. Gespendet werden kann gerade unter dem Stichwort „Tiroler Sternenhimmel“ an das „Netzwerk Tirol hilft“ (Hypo Tirol, Kontonummer AT13 5700 0300 5534 9972). Ein Zahlschein liegt der heutigen TT bei.