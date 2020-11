Der „Major“ lockt „Silbi“ nicht aus der Reserve

Innsbruck – Nach der Gelb-Roten Karte beim 1:0-Sieg in St. Pölten muss sich WSG-Coach Silberberger morgen eine halbe Stunde vor Spielbeginn von der Kabine Richtung Tribüne bewegen. „Halb so schlimm. Die Matchvorbereitung ist wichtiger als das Coaching während des Spiels“, hat er vollstes Vertrauen in Co-Trainer Martin Svejnoha und Sportmanager Stefan Köck. Der Name des Majors – Stefan Maierhofer spielte im Frühjahr für die WSG – sei nicht (oft) gefallen. „Ich glaube nicht, dass er von Beginn an spielt. Und wenn er kommt, kennen wir ihn ja bestens. Dann schmeiß’ ich den Bruno (Soares, Anm.) rein und der wird ihn schon auffressen“, lacht Silberberger, der auf Zan Rogelj (gesperrt) und Stefan Hager (nach Erkrankung noch nicht fit) verzichten muss.