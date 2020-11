Distance Learning laut Eltern nun „deutlich organisierter“

Das Distance Learning an den Schulen verläuft im Vergleich zum ersten Lockdown nun „deutlich organisierter“ - das gilt vor allem für den Bereich der Mittelschulen und AHS-Unterstufe, so die Rückmeldungen bei den großen Elternverbänden am Ende der ersten Woche. Gleichzeitig dürfte es aber vor allem an den AHS-Unterstufen deutliche Unterschiede beim Umfang der Aufgaben und des durchgeführten Unterrichts geben.

An den Volksschulen sei das teils anders. „Da sind wir von den Standgeräten her nicht so gut aufgestellt.“ Daher sei es wichtig, dass die Kinder direkt am Standort versorgt werden. „Unsere Rückmeldungen zeigen, dass da auch wesentlich mehr Schüler an die Schulen kommen.“ Das liege weit über den Zahlen des ersten Lockdown und auch deutlich über dem Schnitt von 15 Prozent für alle Schulen. Vor allem in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg habe man enorm hohe Besuchszahlen an den Volks-, zum Teil aber auch an den Mittelschulen. „Da ist die Infrastruktur für Online-Stunden nicht so gegeben. Die Leitungen geben das nicht her, wenn alle gleichzeitig im Netz sind.“