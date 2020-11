Hausärzte in Tirol: Schnelltests nicht bei Massentests

Innsbruck – In Tirols Hausarztpraxen geht es rund: „Seit in vielen Ordinationen Antigen-Schnelltests bei Infektionspatienten gemacht werden, schießen die Zahlen positiv Getesteter in die Höhe“, sagt Herbert Bachler, Präsident der Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Bis dato arbeiten alle Hausärzte mit selbst bestellten Testkits, die bei Infektpatienten auch über die Sozialversicherung abgerechnet werden. Der Plan des Ministeriums sei ursprünglich gewesen, dass es Testkits von der Bundesbeschaffungsagentur gibt. „Darauf warten noch alle“, so Bachler. Viele Mediziner vermuten, dass es für die versprochenen Schnelltests andere Pläne gibt: „Wahrscheinlich will man sie für die Massentests verwenden.“ Und: „Eine Testung von gesunden Menschen mittels Schnelltest ist problematisch, dabei wird zumindest jeder fünfte Positive übersehen und es ist davon auszugehen, dass es bald zu einem Engpass der Testkits für Kranke kommen wird.“