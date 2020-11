Opernsänger Andreas Mattersberger sucht und findet Erholung in den Bergen (im Bild die Kalkkögel in der Axamer Lizum).

Innsbruck, Wien – Allein daheim im stillen Kämmerlein, am Computer vor sich hintippend. Nie konnte man sich besser in die einsame Arbeit eines Schriftstellers einfühlen als in diesen Home-Office-lastigen Zeiten. Und so fällt berufsmäßigen Solo-Schreibern wie der in Innsbruck lebenden Autorin Judith Taschler die Umstellung auf den zweiten Lockdown auch relativ leicht. Ihr Arbeitsalltag hat sich kaum verändert: schreibend am Laptop zuhause, das nächste Buch vorantreibend.